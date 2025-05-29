Asya-Pasifik’te güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Dış basında yer alan analizlere göre, Türkiye’nin bölgede artan etkisi Hindistan’da dikkatle izleniyor. Özellikle Çin, Türkiye ve diğer bazı ülkelerin Asya’daki devletlerle imzaladığı yeni savunma anlaşmaları, Yeni Delhi yönetiminde ciddi bir endişeye yol açmış durumda.
Türkiye, son yıllarda izlediği çok yönlü ve proaktif dış politika vizyonuyla küresel güç dengelerinde söz sahibi ülkeler arasında öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan diplomatik, ekonomik ve askeri adımlar; Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir etki alanı oluşturuyor.
Ankara, sadece bölgesel krizlerde aktif bir arabulucu rolü üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kurduğu stratejik ortaklıklarla uluslararası sistemdeki etkisini her geçen gün daha da güçlendiriyor.
Türkiye’nin Güney Asya’daki yükselişi gündemde
Uluslararası medya son günlerde, Türkiye’nin Güney Asya’daki artan etkisini mercek altına aldı. The Diplomat’ta yayımlanan bir analizde, Ankara’nın savunma alanında yeni iş birliklerine imza atması ve bölgedeki diplomatik nüfuzunu artırması, Hindistan açısından bir meydan okuma olarak nitelendirildi.
Türkiye'nin özellikle savunma sanayisindeki hızlı atılımı, bölgedeki dengeyi sarsarken Hindistan’ın yalnızlaştığı yorumları yapılıyor.
Hindistan alarmda: Türkiye-Pakistan ittifakı yakından izleniyor
Türkiye ile Pakistan arasındaki derinleşen iş birliği, özellikle Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a verilen ortak destekle dikkat çekmişti. Bu stratejik yakınlaşma, Hindistan tarafından yakından izlenen ve potansiyel tehdit olarak değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.
Analizde ayrıca, Türkiye'nin Hindistan’ın bazı askeri hamlelerine karşı net ve kınayıcı tavır sergilemesi, bölgedeki yeni güç dinamiklerinin göstergesi olarak öne çıkıyor.
Güney Asya’da yalnızca askeri değil, ekonomik alanda da etkinliğini artıran Türkiye’nin, Çin ile yürüttüğü ticaret ve altyapı projeleri Hindistan için başka bir endişe kaynağı. Yeni Delhi’nin bölgesel ekonomik projelerdeki etkisi azalırken, Türkiye gibi yeni aktörlerin oyuna dâhil olması, Hindistan’ın stratejik planlamasında ciddi boşluklar oluşturuyor.
Yeni güç haritası: Hindistan Türkiye karşısında ne yapacak?
Uzmanlar, Hindistan’ın yükselen Türkiye karşısında net bir yol haritasına sahip olmadığını vurgularken, Türkiye, Çin ve diğer ülkelerin geliştirdiği savunma ve ticaret iş birliklerinin Yeni Delhi’de diplomatik alarm zillerini çaldırdığına dikkat çekiyor.