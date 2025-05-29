Güney Asya’da yalnızca askeri değil, ekonomik alanda da etkinliğini artıran Türkiye’nin, Çin ile yürüttüğü ticaret ve altyapı projeleri Hindistan için başka bir endişe kaynağı. Yeni Delhi’nin bölgesel ekonomik projelerdeki etkisi azalırken, Türkiye gibi yeni aktörlerin oyuna dâhil olması, Hindistan’ın stratejik planlamasında ciddi boşluklar oluşturuyor.



