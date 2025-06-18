Türkiye'nin görünmez kalkanı devrede! Sınırları aşan güç, düşmanı ölüm üçgenine alacak

TR-107 ve TR-122 topçu roketleri, gece ve gündüz her türlü harekatta düşman bölge hedeflerini imha etmek, etkisiz hale getirmek veya baskı altında tutmak maksadıyla ihtiyaç duyulan yer ve zamanda sürekli ateş desteği sağlıyor. Muadilleri ile kıyaslandığında TR-107 roketi, artırılmış menzil üstünlüğüne sahip bulunuyor.





Yüksek ürün kalitesine, yüksek güvenilirlik seviyesine ve düşük çevre koşulu duyarlılığına sahip TR-122 ve TRB-122 roketleri, birçok Çok Namlulu Roketatar Sistemleri'nden ateşlenebiliyor. Harekat esnekliği, hızlı mevzilenme ve ateş gücü desteğinin süratle kaydırılabilmesi için 107 ve 122 milimetre roketlerinin tek bir pod içerisinde 20 adet roket olacak şekilde podlu konfigürasyonları da mevcut bulunuyor.





T-107/122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi, gece-gündüz her türlü hava ve arazi şartında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayan silah sistemi olarak öne çıkıyor. T-107/122 ÇNRA Sistemi bataryası, sahip olduğu görev destek araçlarıyla bağımsız görev yapabilecek kabiliyette.







