Türkiye'nin güvenliği milli füzelere emanet

Muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak omuzdan atılan hava savunma füze sistemi olan SUNGUR'un 8 kilometre üstü menzili bulunuyor. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ayrıca, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlandı.





LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA-SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek bir sistem olarak dikkati çekiyor.





LEVENT, elektronik taarruza karşı dayanıklı, su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermi bulundurulmasına ve fırlatılmasına imkan sağlayacak lançer sistemine ve yüksek manevra kabiliyetine sahip kısa menzilli güdümlü mermiden oluşan, kısa menzilli, her hava koşulunda çalışabilen, üzerinde bulunan radar ve EOS sistemi ile hedef tespiti, takibi, hedef değerlendirmesi, hedefe angajman ve hedef imha görevlerini yerine getirebilen satıhtan havaya yakın hava savunma füze sistemi olarak kullanılıyor.





ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), asimetrik tehditlerin Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini (soft kill) ve Lazer Silahı (LS) ile tahrip edebilmesini (hard kill) sağlayan iki katmanlı çok yakın hibrit hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Menzili ise 2,5 KW'de 750 metre ve 5KW'de 1500 metre olarak biliniyor.





MiDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi, güdümlü mermileri (G/M) güverte altında kanisterli olarak bulundurabilen, gemi savaş yönetim sistemi üzerinden alacağı komutlar ile farklı G/M tiplerini sıcak veya soğuk fırlatma yöntemleri ile fırlatabilme kabiliyeti bulunan, farklı hücrelerinde aynı anda satıhtan havaya, satıhtan satha, satıhtan karaya ve torpido tipindeki G/M tiplerini bulundurabilen ve bu G/M'leri farklı hedeflere tekli veya ardışık olarak ateşleyebilen, geminin ve personelin güvenliği için gereken durumlarda önleyici ve izole edici güvenlik önlemlerini alabilen elektromekanik fırlatma sistemi olarak dikkati çekiyor.