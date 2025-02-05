Türkiye'nin İHA ihracatı yeni araçlarla çeşitlendiriyor

Gelirin yüzde 80'den fazlası ihracat





Yurtdışı Operasyonlar ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Çilingir, tüm dünyada İHA'lara yoğun bir ilgi bulunduğunu, savunma ve havacılık sanayisindeki yeteneklerini kullanarak bu ilgiyi ihracata dönüştürmek için farklı coğrafyalarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çilingir, şöyle konuştu:





"BMS Savunma olarak 2024 yılında Afrika'da 2, Asya'da 2 olmak üzere toplam 4 ülkeye teslimatlar gerçekleştirdik, Asya-Pasifik bölgesinde bir ülke ile kamikaze dron satış sözleşmesi imzaladık. Toplamda 10 ülkeye ihracat yaparak global pazar payımızı daha da genişlettik.





Bu ihracatlar kapsamında yalnızca İHA teslimatları yapmadık, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına özel entegre sistemler oluşturarak yazılımı tamamen BMS'ye ait ve yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde olan İHA'larımızın etkinliğini arttırdık."

Gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde ettiklerine dikkati çeken Çilingir, "Tamamen ihracat odaklı bir şirket konumundayız. Müşteriye özel tasarlanan ve özelleştirilebilir çözümler sunan bir İHA üreticisi olarak sektörde fark yaratıyoruz. Her bir müşterimize ihtiyaçlarına uygun konfigüre edilmiş sistemler önererek, müşteriye özel ürünlerle pazar çeşitliliğini artırıyoruz." dedi.