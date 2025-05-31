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Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda

Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda

08:4931/05/2025, Cumartesi
IHA
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<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden uğurlanan platform, Filyos Limanı'na geldi.</p>
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden uğurlanan platform, Filyos Limanı'na geldi.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul boğazını geçtikten sonra sabah saatlerinde Filyos Limanı'na ulaştı.

140 kişi personel kapasitesi olan, toplam 298 buçuk metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29 buçuk metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak.

Maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. 

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. 

Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı. 

Tersanedeki faaliyetler 27 Mayıs'ta tamamlanıp kuru havuzdan çıkan platform, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçmişti.

#Osman Gazi Filyos Limanı
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