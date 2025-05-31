Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda

Maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.