Türkiye'nin süper gücü SOM-J'ye yeni yetenek yüklendi: Etkin bir kuvvet çarpanı olacak

Türkiye Savunma alanındaki başarılarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğunu belirtti. SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetleri için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak.

1 /12 İnsanlı ve insansız savaş uçaklarının iç silah istasyonlarına uyumlu şekilde geliştirilen SOM-J Havadan Atılan Seyir Füzesi (ALCM), bir süredir istenilen kabiliyet artışlarının uygulanması sebebiyle sessizliğe bürünmüştü.

2 /12 Geliştirme faaliyetlerinin kazanmasına müteakiben deniz platformlarını vurma kabiliyeti kazandırılan SOM-J, sessizliğini iddialı bir atış testiyle bozdu.



3 /12 Test senaryosu kapsamında SOM-J, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı 401. Test Filo Komutanlığı’na ait F-16 Fighting Falcon savaş uçağından atıldı.



4 /12 Uçaktan atıldıktan sonra hedef deniz platformuna yönelen harp başlıksız SOM-J, hedefi tam orta noktadan vurmayı başardı.



5 /12 O esnada havacılık terminolojisinde hedefin vurulması anlamına gelen ‘splash’ terimini kullanan Türk F-16 pilotunun, ‘Splash merkez oldu merkez’ ifadelerini kullanması dikkat çekti.





6 /12 Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı.

"Yeni yetenek yüklendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak."

7 /12 "Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayimizin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ediyor"





8 /12 "Daha güçlü adımlar atıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de, Bakan Kacır'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Güçlü irade, yüksek teknoloji, tam isabet. SOM-J, zorlu şartlarda su üstü hedefini başarıyla vurdu. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat; milletimizin azmini, savunma sanayimizin geldiği noktayı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor. Göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli. "

9 /12 "Kahraman ordumuz için sahada güç çarpanı olacak bu kritik kabiliyetin kazanımında emeği geçen ROKETSAN'ımızı, TÜBİTAK SAGE'yi, Başkanlığımız personelini, alt yüklenicilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Yarınlarımızı savunmak için bugün daha güçlü adımlar atıyoruz" dedi.

10 /12 Hedefi başarıyla vurdu

SOM-J Projesi çerçevesinde SOM-J Füzesinin F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildi.

11 /12 Atış çerçevesinde, atış sonrasında veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı.

