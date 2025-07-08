Üç bin kişinin geçimini sağlıyor: Oltu taşı ocakları dronla görüntülendi

"500'DEN FAZLA OCAKTAN BAHSETTİLER"





Vali Çiftçi, "Facianın meydana geldiği ocağı inceledim, yerinde gördüm. İlk tespitim şu; oradaki ocaklarda herhangi bir işçi-işveren ilişkisi yok. Vatandaşlar özellikle de birbirini tanıyan insanlar bir araya gelip, kendileri bir ocak açıyor. İşlettikleri ocaktan çıkardıkları Oltu taşını esnafa satıyorlar. Bu şekilde bir kazanç temin ediyorlar. Bölgede bana toplamda 500'den fazla ocak olduğundan bahsettiler. Net rakamı ortaya çıkaracağız. Bunları nasıl legal, yasal hale getirebiliriz? Bunları kaçak olmaktan kurtarmak istiyoruz. Bu sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 3 bin insan var. Bunları göz ardı etmemiz mümkün değil. Hem onlar mağdur olmasın, geçimlerini temin etsinler ama öbür taraftan da bu ocaklar daha legal hale gelsin çalışmamız var" dedi.