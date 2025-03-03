ULAQ SİDA'nın 2 yeni versiyonu geliyor: Teslimatlar bu yıl yapılacak

İlk ihracat Katar'a

Türkiye'nin ilk SİDA'sının ihracatını Katar'a gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pehlivanlı, sözlerini şöyle tamamladı: "İhracat için görüştüğümüz çok sayıda ülke ve kurum var. ULAQ modellerine çok ciddi talep var. Mutluyuz, yaptığımız işten gururluyuz. Bu yıl içerisinde başka ülkelere de ihracatlar duyuracağız. İnsansız sistemler, bu sektörde artık oyun değiştiren ve hatta oyunu belirleyen bir seviyeye ulaştı. Hepimizin bildiği üzere en kıymetli unsur insan. Hem uçaklarda hem denizde daha kıymetli bir şey yok. Hem insan hayatını hem de kendi haklarınızı korumak maksatlı yapabileceğiniz en mantıklı çözüm insansız, otonom araçlardır. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz ve gerçekleştiriyoruz."