Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, orta öğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine Ulaşım Desteği ile katkıda bulunduklarını kaydeden Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerine gidiş dönüş olmak üzere yılda dört kez destek sağladıklarını ifade etti.