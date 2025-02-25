Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için yeni destek ödemesi müjdesini verdi. Peki, vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir ve 2025’te ne zaman verilecek? İşte detaylar...
2025 "Aile Yılı" kapsamında yeni destek ödemesi geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni yardım programının müjdesini verdi. Sona eren destek programının yerine yenisi getiriliyor.
Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman verilecek 2025?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni destek programını duyurdu.
Aile Bazlı Gelir Tamamlayıcı Destek Sistemi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni bir sosyal destek mekanizması oluşturulacak. Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşların daha çok yanında olacağız" diyerek, ailelere yönelik desteklerin artacağını vurguladı.
Yeni destek ödemesi geliyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, aile bazlı vatandaşlık maaşı için yeni bir teklif hazırladıklarını duyurdu. Kurtulmuş, “Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olmasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Geliri bu seviyenin altında kalan ailelere destek sunacağız.” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlık maaşıyla birlikte vatandaşlara nakdi destek sağlanacağı belirtiliyor.
Vatandaşlık maaşı nedir kimler alabilir?
Vatandaşlık maaşı, maddi desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik bir yardım programıdır. Bu destek, temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olarak yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Ödeme tutarı, hane gelirine göre belirlenir. Hane halkının toplam geliri asgari ücretin üçte ikisinden düşük olan aileler vatandaşlık maaşından faydalanabilir. Ayrıca, maaş miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre değişiklik göstermektedir.
Vatandaşlık maaşı alma şartları nelerdir?
Vatandaşlık maaşı alma şartları şu şekildedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Hane gelirinin asgari ücretin üçte ikisinin altında olması
- Hanede yaşayan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması
- Hanede yaşayan kişilerin herhangi birinin çalışmıyor olması
Başvurular nereden yapılacak?
Vatandaşlık maaşı için çalışmaların sonuna geldiğini belirterek ödnümüzdeki günlerde vatandaşlar için başvuru ekranının açılacağı belirtildi.
Ayrıca vatandaşlık maaşı başvuruları e-devlet platformundan olacak