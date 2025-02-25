Yeni destek ödemesi geliyor





AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, aile bazlı vatandaşlık maaşı için yeni bir teklif hazırladıklarını duyurdu. Kurtulmuş, “Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olmasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Geliri bu seviyenin altında kalan ailelere destek sunacağız.” ifadelerini kullandı.