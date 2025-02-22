Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 denize indirildi: Gemilerde yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı

"Bu gemiler, bugüne kadar NATO'nun TURMARFOR komuta kontrolü gibi özel görevler başta olmak üzere pek çok görevi başarıyla yerine getirdi. 6 Şubat depremlerinde depremzedelerin ağırlanması ve tıbbi destek sağlanması noktasında büyük bir görev üstlenerek göğsümüzü kabarttı. O kadar ki deprem sonrası dönemde doğan bazı bebeklerimiz, dünyaya gözünü bu LST'lerde açtı. Gurur kaynağı olan LST'lerin yanı sıra 2009-2013 yılları arasında yine Anadolu Tersanesinde sekiz adet Yüksek Süratli Tank Çıkarma Gemisi (LCT) inşa edildi ve kahraman deniz kuvvetlerimize teslim edildi. Yine bu gemiler de asli görevlerinin yanı sıra Ege bölgesinde yaşadığımız orman yangınlarına denizden müdahalede önemli katkılar sağladı."