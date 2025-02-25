Yenilenen Türk zırhlısı ilk kullanıcısıyla buluşmaya hazır

"Körfez bölgesi ülkeleri dahil olmak üzere araç farklı coğrafyalarda 11 ülkede kullanıldı. Mevcut Ejder Yalçın kullanıcıları araca çok sahip çıktı. Zaman içinde kendi isterlerini, taleplerini bize iletmeye başladılar. Bu doğrultuda aracımızı uzattık. Mayın ve balistik koruma seviyelerini sınıfının en yükseğine çektik. Personel kapasitesini artırdık. Aracımızın bütün balistik, mayın koruma, mobilizasyon konularındaki kalifikasyonları tamamlanmıştır. Çeşitli ülkelerde teste de girdi. Yakın zamanda envanterde görüleceğini düşünüyoruz."