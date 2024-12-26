Dünyanın dört bir yanından keşif haberleri gelmeye devam ediyor. Son keşif bir Asya ülkesinde yapıldı. Çinli jeologlar toplam değeri 83 milyar dolar değerinde olan, dünya tarihinin en büyük altın madenine ulaştı. Bin ton değerli maden barındırdığına inanılan altın yatağından alınan kaya örneklerinde, her ton cevherin 138 gram saf altın içerebileceği ortaya çıkarken ton başına sadece sekiz gram saf altın içermesi durumunda, yeni keşfin dünyanın en değerli altın madenleri arasına gireceği belirtiliyor. Keşfi yapan jeologlar, keşfin gerçekleştiği sahada henüz bulunmamış daha fazla damar olabileceğini söylüyor.

1 /8 Dünyanın en büyük altın yatağı Çin'in Hunan eyaletinde keşfedildi. Jeologlar burada bin ton değerli metal bulunabileceğine inanıyor.





2 /8 Değeri dudak uçuklattı Jeologlar ve bilim adamları "süper dev altın yatağının" değerinin 80 milyar doları aşacağını tahmin ederken bu da onu gezegendeki en zengin altın kaynağı haline getiriyor.



3 /8 40'an fazla damar keşfedildi Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'ndan (GBHP) bilim adamları Pingjiang ilçesindeki Wangu altın sahasının altında 40'tan fazla damar keşfettiklerini açıkladı.



4 /8 Bin ton değerli maden Yapılan sondajlarda, 2 bin metreden daha derindeki damarlarda 300 tondan fazla altın bulunduğu ortaya çıktı. Ancak daha detaylı üç boyutlu modelleme, 3 bin metre derinliğe kadar uzanan, 700 ton ek ağırlık tutan damarların varlığını gösteriyor.



5 /8 Ton başına 138 gram saf altın Sahada alınan kaya örneklerinde, her ton cevherin 138 gram saf altın içerebileceği ortaya çıktı. Ton başına sadece sekiz gram içermesi durumunda bile cevherin yüksek kalitede kabul edildiği düşünüldüğünde, bu gerçekten şaşırtıcı bir zenginlik seviyesi olacaktır.



6 /8 Jeologlar, cevher arama teknikleri ve üç boyutlu jeolojik modelleme kullanarak Wangu altın sahasının altındaki geniş rezervlerin yapısını haritaladı.





7 /8 900 tonluk rezervi bile geride bıraktı Keşif, daha önce dünyanın en büyük rezervi olan Güney Afrika'daki 3 bin metre derinlikteki South Deep madeninde gömülü 900 tonluk rezervi bile geride bıraktı.

