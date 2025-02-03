Yerli FPV kamikaze dron MERKÜT göreve hazır

Yaklaşık 8 aydır MERKÜT üzerinde çalıştıklarını anlatan Aktaş, bu süreçte tasarımdan başlayarak tasarım doğrulama ve bunun testleri, mühimmat ve tapa entegrasyonu gibi aşamaları geride bıraktıklarını ifade etti. Aktaş, MERKÜT'e ilişkin şu bilgileri verdi:





"20 dakika uçuş süresi var. 8 kilometre menzile gidebiliyor. Yönlendirilmiş, parçacık tesirli bir mühimmat sistemine sahip. Üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi emniyet. FPV dronlar hobi sektöründen askeri kullanıma girdi. Özellikle Rusya-Ukrayna muharebelerinde bunu sıklıkla gördük. Emniyet seviyelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünerek biz özellikle bu alanda da çalışmalarımızı ilerlettik. Emniyetli bir tapa sistemi ekledik. Mekanik bariyeri bulunan, her durumda mühimmatı emniyetli tutan bir tapa sistemi ekledik. Tasarladığımız yönlendirilmiş bir mühimmatla bu tapa sistemini birleştirerek patlama testlerini gerçekleştirdik. Mühimmatımızın içerisinde yaklaşık 950 parçacık var. Antipersonel dediğimiz tiplerden ve hedefe homojen bir dağılım gerçekleştiriyor parçacıklar. Akabinde yaklaşma sensörü entegre ettik. FPV dronlar operatör kontrolünde olduğu için operatör aynı zamanda hedefe isabet etmeye çalışırken bir taraftan da patlama noktasını ayarlamaya çalışıyor. Bu ise operatöre bazı zorluklar getirebiliyor. Bu sebeple görevin son fazı dediğimiz patlama anını otomatikleştirecek bir yaklaşma sensörü entegre ettik. Bunun sayesinde patlama mesafesi 20 santimetre ile 5 metre aralığında seçilebiliyor operatör tarafından. Operatör sadece hedefi tutturmaya odaklanıyor. Mühimmat, sistem hedefe belli bir mesafe kala otomatik olarak ateşlenmiş oluyor. Bu özellikle operatörlerin işini kolaylaştıracak ve mühimmatın etkinliğini de artıracak bir özellik. Aynı zamanda mühimmatın etkinliğini de artırmış oluyor. Çünkü antipersonel mühimmatlarda hedefe belli bir mesafe kala patlamanın gerçekleşmesi gerekiyor ki parçacıklar güzel bir şekilde dağılabilsin."