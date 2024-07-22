Yunanistan sınırındaki yeni geçiş köprüsü projesinde sona yaklaşıldı

841 metre uzunluğunda ve 4 şeritli olacak





Uraloğlu, projenin sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:





"Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da Türkiye'nin Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye'nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek."