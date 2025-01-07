Zirvede ne Ordu ne de Giresun var: Karadeniz'in birincisi belli oldu işte en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke

İşte en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yazılı açıklamasında, 12 aylık dönemde Türkiye'den 127 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.



