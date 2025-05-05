15 günde sıfırdan otomobil yaptı: İsmini duyunca çok şaşıracaksınız! Gören bir daha bakıyor

"Dekor olarak kullanılabilir"





Aracın özelliklerinden bahseden Ramazan Şentürk, "Emekli kaportacıyım. Bu duruma beni iten çocukluğumdan beri hevesimin olmasıydı. Bu kadar olacağını ben de beklemiyordum ama biraz büyük oldu. Heveslendik yaptık işte. Pandemide işsizlikten dolayı boş vakitlerimi değerlendirmek için yaptım. Komple şase düzenekleri, kaporta kısmı bana ait. Sadece motor ve elektrik montajını arkadaşıma yaptırdım. İki kişilik bir araç. Ön kısmı bagaj. Motoru arkaya koydum, arkadan itiş olsun diye. Üç ileri bir geri vitesi var. Köylerde biniyorum. Ruhsat alamam, vermezler zaten. Bunu köylerde, çiftlikte binmek için yaptım. Dekor olarak kullanılabilir. Mesela bir AVM'nin önünde ya da otelin lobisinde" dedi.