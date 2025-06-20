16 milyar şifre internete sızdırıldı, aralarında sizinki de olabilir: Tarihin en büyük veri sızıntısı alarma geçirdi

İlk kez ortaya çıkan bilgiler





Sızıntının büyüklüğü kadar önemli bir başka nokta ise, verilerin çoğunlukla "yeni" bilgilerden oluşması. Cybernews uzmanları, bu bilgilerin daha önceki sızıntılardan alınmış değil, ilk kez açığa çıkmış kullanıcı verileri olduğunu bildirdi.





Siber güvenlik uzmanları, yaşanan ihlalin yalnızca kişisel hesapları değil, ulusal güvenlik altyapılarını da tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Sızan e-posta adreslerinin bir kısmının diplomatik ve askeri pozisyonlardaki kamu çalışanlarına ait olduğu belirtiliyor.