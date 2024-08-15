17 Ağustos depreminde tek bir tuğla bile oynamadı: Tavşancıl Mahallesi'nin dikkat çeken hikayesi

Yolda yürüdüğü sırada Salih Gün ile karşılaştığını anlatan Akkor, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yürüyorduk. Bir ışık gördüm. Makam arabasında Salih Gün vardı. Bana, 'Öbür makam arabasına bin. Tavşancıl'a git, yıkım var mı yok mu bak' dedi. Bende hemen belediyenin önündeki makam arabasını almaya gittim. Tavşancıl'a geldim. Herhangi bir yıkım olmadığını cep telefonuyla Salih Gün'e bildirdim, teşekkür etti. Sonrasında ise belediyeye gittik. Belediyede toplantı yapıldı.





Müdürler olarak bizde vardık. Acil deprem masası kuruldu. Depremde yıkım olmamasına çok sevindik. İnsanların yaşamı bizim için çok önemliydi""İlk kızdığı kişi babasıydı"İnsanları depremin değil, binaların öldürdüğünü ifade eden Akkor, "En büyük avantajımız oydu. Üzerine basa basa söylüyorum. Rahmetli Salih Gün belediye başkanı seçildiğinde Kocaeli Üniversitesindeki görevlilere zemin etüt çalışması yaptırdı. Belediye başkanımız, 3 katın üzerinde hiçbir kata izin vermeme yetkisine sahipti ve bunu uyguladı. Hatta halka '4 kat isteyen belediyeye gelmesin' derdi.



