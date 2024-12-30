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İlkokulda karne uygulaması kalkıyor: 2025'ten itibaren gelişim raporu verilecek

İlkokulda karne uygulaması kalkıyor: 2025'ten itibaren gelişim raporu verilecek

10:2730/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim döneminde hayat geçirilecek yeni bir uygulamayı duyurdu.</p>
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim döneminde hayat geçirilecek yeni bir uygulamayı duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, 2025 yılı itibarıyla ilkokul düzeyindeki öğrencilere karne verilmeyeceğini, bunun yerine gelişim raporlarının sunulacağını söyledi.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada, ilkokul seviyesindeki çocuklar için 2025 yılı itibarıyla artık karne verilmeyeceğini söyledi.

Karneler hakkında konuşan Tekin, yeni eğitim dönemi itibarıyla ilkokullarda karne olmayacağını açıkladı.

Karne yerine yerine gelişim raporu



Yeni Şafak muhabiri Saliha Engin'e konuşan Bakan Tekin, önümüzdeki yıl itibarıyla okullarda karne uygulaması yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini belirtti.

Tekin "Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız." dedi.

Bakan Tekin "Özel rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik tanılama mekanizması gelecek" bilgisini de paylaştı.

Bakan Tekin "Özel rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik tanılama mekanizması gelecek" bilgisini de paylaştı.

#Karne
#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanlığı

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