Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
36 soruya tek cevap

36 soruya tek cevap

04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İstanbul'a yeni metro müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Bulvarı’ndan itibaren İstanbul’a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracaklarını söyledi. Uraloğlu, “İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 188,3 kilometreye ulaşacak. Yeni projemiz Altunizade’den Ümraniye Spor Köyü’ne kesintisiz bir metro ulaşımı sağlayacak. Ümraniye’nin en yoğun mahallelerinde metro artık yürüme mesafesinde olacak” dedi.


36 soruya tek cevap: Bu soruyu muhatap almıyorum

İBB Başkanı İmamoğlu, yolsuzluk iddialarına ilişkin kendisine yöneltilen 70 sorudan 36'sına “Bu soruyu muhatap almıyorum” cevabını verdi. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da İmamoğlu gibi soruları yanıtsız bıraktı.


A Ligi için son virajdayız

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Macaristan'a konuk olacak. Mücadele 20.00’de başlayacak. İlk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını Uluslar Ligi'nde A Ligi’ne yazdıracak.

#Gazete
#Manşet
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...