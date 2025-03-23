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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İstanbul'a yeni metro müjdesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Bulvarı’ndan itibaren İstanbul’a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracaklarını söyledi. Uraloğlu, “İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 188,3 kilometreye ulaşacak. Yeni projemiz Altunizade’den Ümraniye Spor Köyü’ne kesintisiz bir metro ulaşımı sağlayacak. Ümraniye’nin en yoğun mahallelerinde metro artık yürüme mesafesinde olacak” dedi.
36 soruya tek cevap: Bu soruyu muhatap almıyorum
İBB Başkanı İmamoğlu, yolsuzluk iddialarına ilişkin kendisine yöneltilen 70 sorudan 36'sına “Bu soruyu muhatap almıyorum” cevabını verdi. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da İmamoğlu gibi soruları yanıtsız bıraktı.
A Ligi için son virajdayız
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Macaristan'a konuk olacak. Mücadele 20.00’de başlayacak. İlk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını Uluslar Ligi'nde A Ligi’ne yazdıracak.