36 soruya tek cevap

İstanbul'a yeni metro müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Bulvarı’ndan itibaren İstanbul’a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracaklarını söyledi. Uraloğlu, “İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 188,3 kilometreye ulaşacak. Yeni projemiz Altunizade’den Ümraniye Spor Köyü’ne kesintisiz bir metro ulaşımı sağlayacak. Ümraniye’nin en yoğun mahallelerinde metro artık yürüme mesafesinde olacak” dedi.



