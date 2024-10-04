60 santimlik betonla ölüme neden olmuştu: Savunması 'pes' dedirtti! Ortamı yumuşatmak istedim

"YAŞADIĞI KORKU VE PANİKLE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"





Yusuf A.'nın avukatı Dilan Firik de savunmasında, müvekkilinin kendisini ve ailesini korumak amacıyla, kalabalığın üzerine beton parçası attığını söyleyip, olayın meşru müdafaa kapsamında yaşandığını belirterek, "Müvekkil olay öncesi sanıklarla husumet yaşamış ve aldığı tehditlerden dolayı Bursa'yı terk etmiştir. Bursa'ya 3 ay sonra anneannesini ziyarete geldiğinde ise kendisini mahallede gören sanıklar, hakaretler eşliğinde saldırıda bulunmuştur. Müvekkilin yanında annesi de darbedilmiş, evde bulunan anneannesi de yaralanmıştır. Sanıklar evin kapı ve camlarını kırıp, penceresine de aynı şekilde zarar vermiş ve evin içerisine girmiştir. Müvekkilim teras katına kaçmış, saldırının bitmemesi ve dayısının kafasına kazma sapı ile vurulduğunu görmesi üzerine, kalabalığın dağılması için hedef gözetmeden terastan beton parçasını yere doğru atmıştır. Meşru müdafaa kapsamında, yaşadığı korku ve panikle sınırı aşmıştır" ifadelerini kullandı.