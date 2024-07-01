Acı bilanço ortaya çıktı: 897 dekar orman ve biçilmiş alan küle döndü

Ziraat Fakültesi'nde ise 80 dekarlık buğday tarlası, elma, armut, ayva, şeftali Trabzon hurması, fındık, zeytin gibi ağaçlardan oluşan 2 bin ağaç alevlere teslim oldu. Bahçe tesislerindeki öğrenci eğitim uygulama binasının çatısı hasar gördü. Mennan Pasinli MYO'da (Atçılık) 2 padok alanının koruma demirleri ve bin balya yonca da yanarak kül oldu.