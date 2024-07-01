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Acı bilanço ortaya çıktı: 897 dekar orman ve biçilmiş alan küle döndü

11:45 - 1/07/2024 Pazartesi
IHA

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içindeki ormanlık alanda çıkan yangının hasarı ortaya çıktı. 766 dekar orman zarar görürken, 131 dekar biçilmiş alan yandı.

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Dün 14.30 civarında Uludağ Üniversitesi kampüs içindeki orman yangınının hasarı ortaya çıktı.


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40'tan fazla kara aracı 4 helikopter ve 2 uçakla birlikte binden fazla personel yangını kontrol altına almayı başardı.


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Soğutma çalışmalarının hala devam ettiği yangının boyutları da gün yüzüne çıktı. Kampüs içerinde 766 dekar orman alanı zarar gördü.


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131 dekar biçilmiş alan yandı. Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (AGAM) 30 adet arı kovanı küle döndü.


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Veterinerlik Fakültesi'nde 10 ton buğday, 20 ton kuru yonca, 30 ton saman, 1 traktör yanarken, hayvan barınakları hasar aldı.


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Çiftlikte yaşayan hayvanların tamamı da kurtarıldı


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Ziraat Fakültesi'nde ise 80 dekarlık buğday tarlası, elma, armut, ayva, şeftali Trabzon hurması, fındık, zeytin gibi ağaçlardan oluşan 2 bin ağaç alevlere teslim oldu. Bahçe tesislerindeki öğrenci eğitim uygulama binasının çatısı hasar gördü. Mennan Pasinli MYO'da (Atçılık) 2 padok alanının koruma demirleri ve bin balya yonca da yanarak kül oldu.

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