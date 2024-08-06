Adana'da bir ilk 'robot garsonlar': Merak eden akın akın geliyor

'Personelin işini kolaylaştırmış oluyor'





Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, restoranların teknolojik yeniliklere açık olması gerektiğini söyledi.





Kentteki restoranların yaz aylarında personel anlamında sıkıntı yaşayabildiğini anlatan Serttaş, şöyle devam etti:

"Yaz aylarında turizm sezonlarının başlamasıyla Akdeniz ve Ege kıyılarındaki işletmelerimizde personel ihtiyacı yaşıyoruz. Birkaç personelin yapacağı işi, servis dağıtımını falan elektronik ortamda kendi maharetiyle yapıyor. Bu da işletmelerimizin işini kolaylaştırıyor. Tabii Adana'daki kebapçılarımızın ve restoranlarımızın imalat kısmında bu tür robotların pek bir fonksiyonu olmaz ama servis kısmında çok işlerini kolaylaştırıyor. Üretimin yapıldığı yerden masa numarası girildiği zaman masaya kadar servisi tek başına götürebiliyor. Hem personelin işini kolaylaştırmış oluyor hem de müşterinin de hoşuna gidiyor bir robotun servis yapıyor olması. Tabii masaya bırakmıyor ama masanın başına kadar getiriyor. Servis kısmının yüzde 40 civarında kolaylaştırılmasını sağlıyor. İşletmelerin rağbet göstereceğini düşünüyorum."







