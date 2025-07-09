Adana'da şeftali hasadı başladı: Don vuran bahçelerde rekolte düştü

Çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin sigorta maliyeti olduğunu vurgulayan Kurtaran, "Bahçemizin üretim maliyeti 500-600 bin TL. Biz sadece dolu sigortası yaptık. Asıl darbeyi Nisan ayında yağan kar yağışında donla yaşadık. Eğer dolu ve don ikisini birden sigortalasaydık, 200 bin TL prim ödeyecektik. Bu da çiftçi için büyük yük. 3 milyonluk aracı 50 bin TL'ye sigortalıyoruz ama 2-3 milyon değerindeki bahçeye 200 bin TL prim isteniyor. Bu da şu an çiftçide ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu yıl yaşanan don ve dolu olayı nedeni ile Çukurova bölgesi için bir çok üründe rekolte kaybı ve bir çok bahçede sert çekirdekli ürünlerde üretim olmadığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.