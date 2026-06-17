Adana’da termometreler 36 dereceyi gösterdi

Vatandaşlardan Kader Yalçın, kentin çok sıcak olduğunu anlatarak, "Adana’mız gerçekten çok sıcak. Sıcakkanlılığımız da güneşten gelen bir havadandır. Biz normalde beyaz tenli insanız ama güneş bizi yaktığı için esmeriz. Adanalılar esmer olarak geçmesin. Vatandaşların dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.



