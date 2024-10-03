AFAD Müdürü Tatar'dan Marmara fayı uyarısı: Batıya doğru hareket ediyor, 250 yıldır enerji topluyor

'6 ŞUBAT HİÇBİR HATAYI AFFETMEDİ'





Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine dikkat çeken Prof. Dr. Tatar, “6 Şubat'ı konuşmaya başladığımda benim boğazım düğümleniyor ve gözlerim yaşarıyor. Birçok acıyı yüreğimde hissediyorum. 77 gün AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptım. O adrenalinle, uykusuz bir şekilde, birçok şeye koşturmaya çalıştım. Keşke tek bir canımızı bile yitirmeseydik. 6 Şubat gerçekten hiçbir hatayı affetmedi. Dolayısıyla 85 milyon insanın şapkasını önüne koyup, biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Bizim için aslında 17 Ağustos bir milattı, ama onun da milat olmadığını 6 Şubat'ta gördük'' diye konuştu.