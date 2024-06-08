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Ağırlık bağlanmış ve halıya sarılmış halde denizde bulunmuştu: Ailesi cenazesini teslim aldı

19:56 - 8/06/2024 Cumartesi
DHA

Büyükçekmece'de halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde denizden cansız bedeni çıkartılan Sedef Güler'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

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Avcılar'da yaşayan Gülizar Güler kızı Sedef Güler'e ulaşamayınca 2 gün önce Avcılar Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kayıp ihbarında bulunmuştu. Dün Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış halde bulunan cesedin kayıp ihbarında bulunulan 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edildi. 

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 Sedef Güler'in yakınları ise teşhis işlemleri için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldiler. 

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Denizden çıkarılan cesedin Sedef Güler'e ait olduğu ablası Sevda Güler tarafından teşhis edildi.

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 Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından ise genç kızın cesedi ailesine teslim edildi.

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Sedef Güler için yarın öğlen namazına müteakip cenaze töreni yapılacak ve ardından naaşı İkitelli Köyiçi Mezarlığı'na defnedilecek.

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#Büyükçekmece
#Halı
#Ceset
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