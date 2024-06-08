Ağırlık bağlanmış ve halıya sarılmış halde denizde bulunmuştu: Ailesi cenazesini teslim aldı

Büyükçekmece'de halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde denizden cansız bedeni çıkartılan Sedef Güler'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Avcılar'da yaşayan Gülizar Güler kızı Sedef Güler'e ulaşamayınca 2 gün önce Avcılar Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kayıp ihbarında bulunmuştu. Dün Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış halde bulunan cesedin kayıp ihbarında bulunulan 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edildi.
Sedef Güler'in yakınları ise teşhis işlemleri için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldiler.
Denizden çıkarılan cesedin Sedef Güler'e ait olduğu ablası Sevda Güler tarafından teşhis edildi.
Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından ise genç kızın cesedi ailesine teslim edildi.
Sedef Güler için yarın öğlen namazına müteakip cenaze töreni yapılacak ve ardından naaşı İkitelli Köyiçi Mezarlığı'na defnedilecek.