Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Ağrı'da evinde ölü bulunan Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da evinde ölü bulunan Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

15:4211/06/2026, Perşembe
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın (24) cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 9 Haziran'da Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

 Koparan'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi İzmir'e getirildi. Öte yandan, Koparan'ın ölümlüyle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





Koparan için Torbalı ilçesindeki Sultan Abdülhamit Camii'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, ikiz ablaları Raziye Türen ve Rabia Bayraklı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı.


Cenazede hayatını kaybeden Koparan'ın anne ve babası ile yakınları gözyaşı döktü.



2 yıldır Ağrı'da görev yaptığı belirtilen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi. (DHA)


#ağrı
#hamur ilçesi
#öğretmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En güzel, anlamlı erkek isimleri: Kuran'da geçen dini erkek isimleri ve anlamları