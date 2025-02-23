AK Parti kongresine damga vurdu: İşte dikkat çeken o pankartlar

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 'Adında AK ışığında istikbal' sloganı ile gerçekleşti. Kongrenin yapıldığı salon ve çevresi hınca hınç dolarken asılan pankartlar dikkat çekti. İşte AK Parti Kongresine damga vuran o pankartlar...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Eşi Emine Erdoğan ile beraber Ankara Spor Salonu'na gelen Erdoğan, kongre için çeşitli illerden başkente gelen ve sabahın erken saatlerinden itibaren salon önünde toplanan partilileri selamladı.
Salon ve çevresi hınca hınç dolarken asılan pankartlar dikkat çekti. İşte kongreye damga vuran o pankartlar...
AK Gençlik: Yarınlar yarım kalmayacak, ışığımız hiç sönmeyecek.
Tenzile Ana'nın duasıyla büyüdün. Mazlumların duasıyla yürüdün.
Erdoğan'a erken doğum günü kutlaması
26 Şubat 1954 - Senin sevdan bir günlük değil, bir ömürlük. İyi ki doğdun Reis...
AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 'Adında AK ışığında istikbal' sloganı ile gerçekleşti.
Zaman, mekan fark etmez sonuç değişmez.
Kocaeli her zamanki yerinde...
Bahçeli'den özel çiçek aranjmanı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin; 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ettiği belirtildi.