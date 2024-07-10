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AKOM İstanbul için saat verdi: Bu ilçelerde oturanlar dikkat! İki gün sürecek

10:26 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi. Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi. 

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AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.


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Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.

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Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

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AKOM İstanbul için saat verdi

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Bu ilçelerde oturanlar dikkat! İki gün sürecek.

#İstanbul
#AKOM
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2 saat önce
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