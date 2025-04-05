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Alanya'da 85 kilogram bayat balık ele geçirildi

Alanya'da 85 kilogram bayat balık ele geçirildi

18:575/04/2025, Cumartesi
AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekipleri, seyyar satış yapılan bir aracın bagajında 85 kilogram bayat balık ele geçirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün denetimleri kapsamında, Dinek Mahallesi'nde seyyar balık satışı yapılan bir araç durduruldu.

Kontrolde, 4 kasa içinde uygun olmayan koşullarda saklanan 85 kilogram balık ele geçirildi.

Yapılan incelemede balıklarda çürüme ve koku tespit edildi. Sağlık açısından risk taşıyan ürünler imha edilirken, satış yapan kişi hakkında tutanak tutuldu ve cezai işlem uygulandı.



#Alanya
#Balık
#Bayat

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