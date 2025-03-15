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Alanya'da muz yüklü kamyonet devrildi: Bir kişi yaralandı

Alanya'da muz yüklü kamyonet devrildi: Bir kişi yaralandı

20:0615/03/2025, Cumartesi
IHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan muz yüklü kamyonetin devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Çevreyolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mersin istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Tahsin Ç.'nin kullandığı 07 NG 271 plakalı Isuzu marka muz yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bordur taşına çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Tahsin Ç. çevredekilerin yardımı ile kamyonetten çıkarıldı. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

 Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun trafik kuyrukları meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#Antalya
#Alanya
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