Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

"Oda sayısı ve fonksiyon dağılımları değiştirilmiş, ayrıca imar planında 'günübirlik tesis alanı' olarak ayrılmış bölümler hukuka aykırı şekilde yapılaşmaya konu edilmiştir. Bu kapsamda yapı kullanma izni alınamayan yapı için belediyemiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmemiştir. Önceki yıllarda mühürlenmiş olan bu tesis hakkında, önceki belediye döneminde 31 mühür fekki işlemi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra ise 80 mühür fekki işlemi olmak üzere toplam 111 mühür fekki vakası tespit edilmiş ve her biri için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm uyarılara, Belediye Encümen kararlarına, mühürlemelere ve yasal işlemlere rağmen ilgililerce bu tesiste aralıklarla ve ısrarla fiili faaliyet yürütülmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Yangının da yine bu faaliyetlerin sürdüğü bir dönemde çıktığı anlaşılmıştır."







