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Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

21:2613/06/2025, Cuma
AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü. Otelde bulunanlar tahliye edildi.

Payallar Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otelde bulunanlar tahliye edildi.



Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, otelde çıkan yangının Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Alanya Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.



Otelin, yıllardır ruhsatsız şekilde faaliyet yürüttüğü bildirilen açıklamada, tesisin ruhsata aykırı yapılaşmalar ve kullanım nedeniyle 11.12.2015 tarihli yapı ruhsatına uygunluk göstermediği için bugüne kadar işletme ruhsatı alamadığı ifade edildi.



Mevcut yapının inşası sırasında projeye aykırı olarak yaklaşık 10 bin metrekare fazladan kapalı alan oluşturulduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oda sayısı ve fonksiyon dağılımları değiştirilmiş, ayrıca imar planında 'günübirlik tesis alanı' olarak ayrılmış bölümler hukuka aykırı şekilde yapılaşmaya konu edilmiştir. Bu kapsamda yapı kullanma izni alınamayan yapı için belediyemiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmemiştir. Önceki yıllarda mühürlenmiş olan bu tesis hakkında, önceki belediye döneminde 31 mühür fekki işlemi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra ise 80 mühür fekki işlemi olmak üzere toplam 111 mühür fekki vakası tespit edilmiş ve her biri için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm uyarılara, Belediye Encümen kararlarına, mühürlemelere ve yasal işlemlere rağmen ilgililerce bu tesiste aralıklarla ve ısrarla fiili faaliyet yürütülmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Yangının da yine bu faaliyetlerin sürdüğü bir dönemde çıktığı anlaşılmıştır."



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