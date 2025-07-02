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Alevler Çeşme'yi sardı: Ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Alevler Çeşme'yi sardı: Ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

22:362/07/2025, mercredi
G: 2/07/2025, mercredi
AA
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan müdahale ediliyor. Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan müdahale ediliyor.

Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı. 

 İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler İzmir-Çeşme Otoyolu'na ulaştığı için yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

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