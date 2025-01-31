Altın fiyatları ne kadar?

ABD Başkanı Trump'ın göreve başlaması, ekonomide küresel çapta yaşanan belirsizlikler ve FED'in faiz politikaları, altın fiyatını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Gram altın güncel olarak 3.224,53 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 5.220,00 TL'den alıcı buluyor. Peki 31 Ocak 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?