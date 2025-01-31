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Altın piyasasında değişkenlik sürüyor: İşte güncel fiyatlar

Altın piyasasında değişkenlik sürüyor: İşte güncel fiyatlar

12:0231/01/2025, Cuma
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<p>Piyasalarda Trump etkisi sürüyor.</p>
Piyasalarda Trump etkisi sürüyor.

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, 31 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Altın fiyatları ne kadar?

ABD Başkanı Trump'ın göreve başlaması, ekonomide küresel çapta yaşanan belirsizlikler ve FED'in faiz politikaları, altın fiyatını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Gram altın güncel olarak 3.224,53 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 5.220,00 TL'den alıcı buluyor. Peki 31 Ocak 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın

Alış 3.224,53 TL

Satış 3.225,12 TL

Çeyrek altın

Alış 5.220,00 TL

Satış 5.283,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış 21.154,00 TL

Satış 21.473,00 TL

Ons altın

Alış 2.797,05 Dolar

Satış 2.797,42 Dolar

22 ayar bilezik

Alış 2.912,23 TL

Satış 3.081,71 TL

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