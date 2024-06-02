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Ambarlı Limanı'nda yük gemisinden 28 konteyner denize düştü: Liman gemi trafiğine kapatıldı

23:02 - 2/06/2024 Pazar
DHA

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda, yük taşıyan gemiden 28 konteyner denize düştü. Vinçlerle bir kısmı denizden alınan konteynerlerin kurtarılma çalışması devam ediyor.

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Olay, saat 19.20 sıralarında, Ambarlı Marport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'MEDKON RİZE' isimli yük gemisinden 28 konteyner, bilinmeyen nedenle denize düştü.

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Konteynerlerden 8'i denizden alınırken, diğer konteynerleri kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi.

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Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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Limanda, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

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#Beylikdüzü
#Ambarlı Limanı
#Konteyner
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