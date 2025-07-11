'Anne tam puan alacağım' dedi: Ertesi gün Türkiye birincisi oldu

"Çok çalıştılar, hayret ettiler ve bu güzel neticeyi aldığımız için hepimiz çok mutluyuz"

Okul olarak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve bu başarıyı beklediklerini dile getiren Mezre Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cemal Yalçın da, "LGS'de birinci olan öğrencimiz Zümra'yı tebrik ediyorum. Öğrencimiz bu yıl çok iyi bir şekilde çalıştı. Hedeflerine ulaşmak için çok sistemli bir şekilde çalıştı. Bizleri de, ailesini de, öğretmenlerini de gururlandırmış oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Okul olarak bu yıl çok iyi hazırlandık. Zümra'nın bu başarısı da bunun bir göstergesi oldu. Diğer öğrencilerimiz de çok güzel başarılar elde ettiler. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarımız da öğrencimiz gibi çok inandılar ve birlikte hareket ettiler. Çok çalıştılar, hayret ettiler ve bu güzel neticeyi aldığımız için hepimiz çok mutluyuz" şeklinde konuştu.