Antalya'da bu görüntü tarihe karıştı: 5 yıldızlı otellere komşuydu, artık halkın kullanımına açılacak

Yaz aylarında tatilcilerin konaklamak amacıyla kurduğu ve 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda yer alan söz konusu çardaklarda yaşayan bazı vatandaşlar yıkımına direndi. Polis ekiplerinin müdahale edeceğini gören bazı çardak sahipleri ise çardaklarını ateşe verdi.







