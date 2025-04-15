Antalya'da büyük sürpriz: İlk kez kayıtlara geçti! Bakınca gözlerine inanamadılar

ÇÖP VE MOLOZ SORUNU





Kampın en önemli amaçlarından birinin de doğa farkındalığı oluşturmak olduğunu söyleyen Coşkun, "Ancak gözlem alanlarımızda karşılaştığımız bazı manzaralar iç açıcı değildi. Kuşların yoğun olarak bulunduğu sahil, göl ve sulak alanların birçoğunda moloz, inşaat artıkları ve çöp yığınları ile karşılaşmamız hepimizi derinden üzdü. Antalya gibi doğasıyla öne çıkan bir şehirde, kuşların yaşam alanlarının sahipsiz ve korunmasız kalması dikkat çekici bir sorun olarak öne çıktı. Antalya Kuş Gözlem Kampı, yalnızca kuşları gözlemlemek için değil aynı zamanda doğaya daha yakından bakmak, doğayı koruma bilincini artırmak ve farklı şehirlerden gelen doğaseverleri bir araya getirmek amacıyla da önemli bir buluşma noktası oldu" ifadelerini kullandı.



