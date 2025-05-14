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Arnavutköy'de ahırların yanına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı

Arnavutköy'de ahırların yanına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı

21:1014/05/2025, Çarşamba
IHA
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İstanbul Arnavutköy'de ormanlık arazi yakınına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı. Yangın, ormanlık alana ve ahırların bulunduğu noktaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvanların bakıldığı ahırların olduğu bir noktada çıktı. Ormanlık arazi yakınına istiflenmiş yaklaşık 800 saman balyası bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.

Çıkan yangın nedeniyle dumanlar birçok mahalleden görüldü. Olay yerinden geçen bir ambulans ekibinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için adeta seferber oldu. Alevlerin yükseldiği samanlık alandaki yangın ve ekiplerin çalışması dronla görüntülendi. 

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın ormanlık alana veya ahırların bulunduğu noktaya sıçramadan söndürüldü.

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