Arnavutköy'de ahırların yanına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı

Yangın, saat 17.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvanların bakıldığı ahırların olduğu bir noktada çıktı. Ormanlık arazi yakınına istiflenmiş yaklaşık 800 saman balyası bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.