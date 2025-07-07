Arnavutköy'de emniyet şeridinde aracından inen sürücüye minibüs çarptı: 1 ölü

Bu sırada aynı yönde ilerleyen 34 CYB 169 plakalı minibüs, otomobilin kapısına ve sürücü O.Y.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle O.Y. yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.