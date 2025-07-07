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Arnavutköy'de emniyet şeridinde aracından inen sürücüye minibüs çarptı: 1 ölü

Arnavutköy'de emniyet şeridinde aracından inen sürücüye minibüs çarptı: 1 ölü

23:037/07/2025, الإثنين
DHA
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Arnavutköy'de otomobilini emniyet şeridinde durduran O.Y. isimli sürücüye, araçtan inmek için kapıyı açtığı sırada minibüs çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00 sıralarında D-020 Karayolu İmrahor Mahallesi geçişinde meydana geldi. Yolun emniyet şeridinde duran 41 TR 974 plakalı otomobilin sürücüsü O.Y., araçtan inmek için kapıyı açtı.

 Bu sırada aynı yönde ilerleyen 34 CYB 169 plakalı minibüs, otomobilin kapısına ve sürücü O.Y.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle O.Y. yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, O.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından O.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüsün sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. 

Otomobil ve minibüsün çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Arnavutköy
#Emniyet şeridi
#Trafik kazası
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