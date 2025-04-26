Marmara Denizi’ndeki 6,2 büyüklüğünde meydana gelen İstanbul depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz gün saat 20.05’te 4,3 şiddetindeki sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gece boyu artçıları takip edeceğini eğer artçılar İstanbul kolunda dizilerek devam ederse çok ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı söylemişti. Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan analizlerini açıkladı. Peki, İstanbul'da büyük deprem kaygısı devam ediyor mu? İşte detaylar…
İstanbul'da 23 Nisan tarihinde 6.2 büyüklüğündeki şiddetli depremin tedirginliği halen devam ediyor. 7 ve üzerindeki bir depremde büyük bir yıkımın beklendiği megakentte devam eden artçılar nedeniyle vatandaş geceyi sokaklarda geçirmeye başladı.
Uzmanlar peş peşe uyarılar yaparken son açıklama Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.
AFAD verilerine göre 25 Nisan 2025 saat 20.40'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası kentteki bazı ilçelerde vatandaşlar yeniden sokaklara indi.
'MİDE BULANDIRDI' DEMİŞTİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu sarsıntı ardından yaptığı açıklamayla korkuttu. İstanbul'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, "Deprem küçük ama konumu mide bulandırdı. Gerginliğin İstanbul koluna sıçradığını gösteriyor. Bu biz jeofizikçiler tarafından çok hoş karşılanmaz. Eğer gerginlik aktarımı başladıysa çanlar çalmaya başlar, alarm verilir. İrkilerek izleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ
Gece boyunca artçı sarsıntıları inceleyen Prof. Dr. Ercan'dan sabah saatlerinde yeni açıklama geldi.
Gece boyunca artçı sarsıntıları inceleyen Prof. Dr. Ercan'dan sabah saatlerinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden analizlerini paylaştı.
Yaptığı açıklamalar ise şöyle;
"Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği(solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor."
"Dün gece çok tedirgin olduk. Uykusuz kalıp yer kabuğundaki değişimleri izledik. Neyse ki, kuşkularımız büyük oranda düştü. İzlemeyi sürdürüyoruz.
Uğurlusu olsun."
Kırılma işleyişi: sağ yanal atımlı, düşüntü bileşenli. Batıya gittikçe düşüntü biraz artıyor( görüntü Nurcan Özel, Kandilli başkanı).
"M6,2’lik deprem gelecek için Jeofizik bağlamında bilimsel çok bilgi sundu.
Kırık boyu yıkımsız, ölümsüz kısaldı, beklenen deprem büyüklüğü az da olsa küçüldü.
Çok kaygılandık, ancak halkımız deprem alıştırması yapmış oldu." dedi.