'MİDE BULANDIRDI' DEMİŞTİ





Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu sarsıntı ardından yaptığı açıklamayla korkuttu. İstanbul'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, "Deprem küçük ama konumu mide bulandırdı. Gerginliğin İstanbul koluna sıçradığını gösteriyor. Bu biz jeofizikçiler tarafından çok hoş karşılanmaz. Eğer gerginlik aktarımı başladıysa çanlar çalmaya başlar, alarm verilir. İrkilerek izleyeceğiz" açıklamasını yaptı.