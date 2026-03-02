Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
110 bin mağdura tapu müjdesi
Kadastro haritalarındaki teknik hatalar nedeniyle mülkiyet sorunu yaşayan 110 binden fazla tapu sahibinin mağduriyetini giderecek düzenleme Meclis gündemine geliyor. Tarım ve Orman Kanunu teklifiyle tapu kayıtlarının netleştirilmesi, sınır uyuşmazlıklarının çözülmesi ve taşınmaz piyasasındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Aşağılık katiller: Kirli sicile yeni halka
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ailesiyle birlikte ABD İsrail ortak saldırısıyla öldürülmesi, iki katil devletin yıllar içinde işledikleri suçları yeniden gündeme getirdi. Washington ve Tel-Aviv daha önce yine müzakere bahanesiyle Katar'da Hamas liderlerine suikast girişiminde bulunmuştu. Yine ABD, Felluce'de amacına ulaşmak için kentte neredeyse canlı bırakmadı. İsrail, ABD yapımı bombalarla Filistinli gazetecilerin ailelerini katletti. Suriye'de siviller ABD'nin onayıyla kimyasal katliama maruz kaldı. Şeyh Yasin, cami çıkışı beraberindekilerle ABD füzesiyle öldürüldü.
Bir puana razı oldu
Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa ile berabere kalan Fenerbahçe, dün de Antalyaspor deplasmanında 2 puan daha bıraktı. Sarı-lacivertliler, Levent Mercan'ın kendi kalesine ve Streek'in golleriyle geriye düştüğü karşılaşmada Cherif ve Veysel (k.k) ile 1 puana razı oldu.