Aşağılık katiller

Bir puana razı oldu

Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa ile berabere kalan Fenerbahçe, dün de Antalyaspor deplasmanında 2 puan daha bıraktı. Sarı-lacivertliler, Levent Mercan'ın kendi kalesine ve Streek'in golleriyle geriye düştüğü karşılaşmada Cherif ve Veysel (k.k) ile 1 puana razı oldu.