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Asırlık ağaca çivi çakmadan 2 katlı ev yaptılar: 15 sene uğraştık

Asırlık ağaca çivi çakmadan 2 katlı ev yaptılar: 15 sene uğraştık

10:4226/06/2025, Perşembe
IHA
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan Bayram ailesi, bahçelerinde bulunan asırlık sedir ağacına tek bir çivi dahi çakmadan 2 katlı bir ağaç ev inşa etti.

Saimbeyli ilçesindeki Gökmenler Mahallesi'nde bin 450 rakımda, Musa Bayram ve ailesi tarafından ağaç ev yapıldı. Masal diyarını anlatan evin mutfağı, balkonu ve odasıyla 30 metrekarelik iki katlı bir yaşam alanı oluştu. Ağaçtaki arı yuvalarının bile bozulmadığı doğal yaşam alanı evi görenler hayran kalıyor.

Beş kardeşiyle tek bir çivi bile çakmadan bahçelerindeki Sedir ağacına evi tasarladıklarını belirten Musa Bayram, "Bu ağaca biz asırlık diyoruz ama yaşı daha fazla. 15 sene uğraştık yaptık. Şu an çalışmamız bitti. Çevresine ceviz ağaçları diktik. Ağaçta çivi yok. Dallarına ağaçları inşa ettik ve yıkılmaması için ağaç altlarından direklerle destekledik. Herkes gelip görebilir. Çok gelen var görenler hayran kalıyor. Burada kalmak isteyen var kiralamak isteyen var. Görenler çok beğeniyor. Arılar kendi doğal yuva yaptı arıların keyfi yerinde ellemiyoruz. Onlar kendi ormanında bizlerde ayrı birbirimize zarar vermeden yaşıyoruz. Serin oluyor ve çok keyifli oluyor" dedi.

Sedir ağacı ve dalları arasına özenle hazırlanan iki katlı ev havadan görüntülendi.

#Adana
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