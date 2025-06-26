Asırlık ağaca çivi çakmadan 2 katlı ev yaptılar: 15 sene uğraştık

Beş kardeşiyle tek bir çivi bile çakmadan bahçelerindeki Sedir ağacına evi tasarladıklarını belirten Musa Bayram, "Bu ağaca biz asırlık diyoruz ama yaşı daha fazla. 15 sene uğraştık yaptık. Şu an çalışmamız bitti. Çevresine ceviz ağaçları diktik. Ağaçta çivi yok. Dallarına ağaçları inşa ettik ve yıkılmaması için ağaç altlarından direklerle destekledik. Herkes gelip görebilir. Çok gelen var görenler hayran kalıyor. Burada kalmak isteyen var kiralamak isteyen var. Görenler çok beğeniyor. Arılar kendi doğal yuva yaptı arıların keyfi yerinde ellemiyoruz. Onlar kendi ormanında bizlerde ayrı birbirimize zarar vermeden yaşıyoruz. Serin oluyor ve çok keyifli oluyor" dedi.