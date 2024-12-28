Asrın felaketinde 80 santimetre kaymıştı: İskenderun sahilinde yenileme projesi başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İskenderun sahilimiz, hem ticari hem de sosyal hayatımız açısından çok çok değerli bir doğa harikasıdır. Akdeniz kıyısında bulunan en büyük ikinci limana ev sahipliği yapmaktadır. Bildiğiniz gibi İskenderun sahilimiz, 6 Şubat depremi nedeniyle 80 santim çökmüştü. Bu tespitin ardından milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte bu alanı karış karış incelemiş; sahilimizi koruma adına irademizi ortaya koymuş ve Hataylılara sözümüzü vermiştik." diyen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü.



