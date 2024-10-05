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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Lübnan'a yeni büyükelçi atandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Lübnan'a yeni büyükelçi atandı

Semih Bozkuş
00:065/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yayımlanan 5 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar neticesinde birçok devlet kademesinde atamalar yapılırken Pakistan ve Lübnan Büyükelçiliklerine yeni isimler getirildi. Buna göre, Pakistan Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu; Lübnan Büyükelçiliğine Murat Lütem atandı. Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine Zeynep Kızıltan, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına da Abdulvahit Fidan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle:

#Resmi Gazete
#Atama
#Lübnan
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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