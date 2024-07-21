Avcılar'da cinayet! Önce bıçakladılar sonra denize attılar: Yüzerek kaçmaya çalıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler ve polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Serdar Ala, denizden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ala hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ala'nın 3 şüpheliye doğrulttuğu silahın tutukluk yapması sonucu Eray A. tarafından birçok kez bıçaklandığı, ardından da Eray A. ve Onur Ö. tarafından denize atıldığı tespit edildi.