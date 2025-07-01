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Çocuğu fenalaşınca aracı sağa çekti: Başka bir aracın vurması sonucu 4 kişi yaralandı

Çocuğu fenalaşınca aracı sağa çekti: Başka bir aracın vurması sonucu 4 kişi yaralandı

09:281/07/2025, Salı
DHA
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Avcılar'da çocuğu fenalaşınca sürücüsünün yol kenarına park ettiği hafif ticari araca başka bir hafif ticari araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Firuzköy Mahallesi'nde seyir halindeyken çocuğu fenalaşan ticari aracın sürücüsü, aracını park etti. Bu sırada aynı yönde hızla gelen 34 FSV 455 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı.

Araçta bulunan anne ve iki çocuğu çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer aracın sürücüsü de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı.







Kazaya neden olan hafif yaralı sürücü ise sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Yakınlarının kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen ve çocukları sakinleştirmeye çalışan Hasan Gökmen, sürücünün alkollü olduğunu iddia etti.

 Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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