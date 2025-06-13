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Avcılar'da düğüne katılanların attığı sigara izmariti parkta yangın çıkardı

Avcılar'da düğüne katılanların attığı sigara izmariti parkta yangın çıkardı

23:0513/06/2025, Cuma
G: 14/06/2025, Cumartesi
DHA
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Avcılar'da düğün sırasında atılan havai fişekler nedeniyle site bahçesinde çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak'taki sitenin bahçesinde çıktı.

İddiaya göre; sitedeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle parktaki ağaçlar alev aldı.

Yangına müdahale eden çalışanlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

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